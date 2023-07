Tutto quello che non vi hanno detto sull’accordo con la Tunisia

Leggi su tpi

(Di domenica 30 luglio 2023) Mentre si registrano periodicamente le evidenze nefaste del memorandum firmato con la Libia sette anni fa, l’Unione europea sigilla un nuovo patto disumano, questa volta con la. Dopo settimane di trattative l’accordo che prevede il sostegno finanziario da Bruxelles in cambio dell’attuazione di riforme economiche e (soprat) del controllo delle frontiere è stato firmato a Tunisi dal presidente tunisino Kaïs Saïed, dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal premier dimissionario olandese Mark Rutte. Sulla carta, il memorandum d’intesa è una dichiarazione d’intenti politica tra Unione europea eper migliorare le relazioni bilaterali e affrontare le sfide comuni in modo «strategico e globale». Il testo non è vincolante di per sé, ma presenta una ...