Trovato il corpo del 24enne disperso dopo un tuffo con gli amici a Lido di Classe

(Di domenica 30 luglio 2023) È statoquesta mattina all’alba ildelin mareuncon glidi. Il ragazzo, senegalese residente a Cervia, si era tuffato nel tardo pomeriggio del 29 luglio: a dare l’allarme, intorno alle 20, i ragazzi che erano con lui e che una volta usciti dall’acqua non lo hanno più visto. Vigili del fuoco e Capitaneria di porto, come riportato dal Resto del Carlino, hanno perlustrato il tratto di mare davanti agli stabilimenti Pura Vida e Rosa. Questa mattina alle prime luci dell’alba il drammatico ritrovamento. Sul posto erano presenti la famiglia e gli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È statoriverso a terra ilsenza vita di Sofia Castelli , la studentessa 20enne uccisa dal suo ex fidanzato, Zakaria Atqaoui. Il giovane 23enne, dopo aver confessato ai carabinieri di Cologno ...... qui, grazie al particolare microclima della regione, hale migliori condizioni per ... Nella maggior parte dei casi i vini rossi Montepulciano sono di mediodal tannino non troppo marcato, ...Quando hail piccolo animale ha scoperto con orrore che era stato dipinto con vernice a ... ha utilizzato delicatamente batuffoli di cotone e solvente per rimuovere la vernice daldella ...

In un ghiacciaio svizzero è stato trovato il corpo di un alpinista scomparso nel 1986 Il Post

Il ragazzo, di Cervia, stava facendo un bagno con gli amici quando ad un tratto è scomparso. Il ritrovo del corpo in mare all’alba dopo ricerche serrate ...Dopo 8 lunghi giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo della bambina di 2 anni scomparsa: è morta anche la madre ed il fratellino ...