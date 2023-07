“Trovare qualcuno forte come Kim è difficile” | il Campione del Mondo avverte i tifosi del Napoli

(Di domenica 30 luglio 2023) Il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso avrà ilcompito diun degno sostituto di Kim Minjae, ceduto al Bayern Monaco Il calciomercato delsta entrando nel vivo, ma gli azzurri sono ancora alla ricerca di un centrale di difesa che possa sostituire Kim Minjae. Il miglior difensore della scorsa stagione è stato ceduto al Bayern Monaco, che ha pagato la clausola rescissoria presente sul contratto che lo legava al. Sono tanti i nomi avvicinati alnelle ultime ore, ma stando alle ultime indiscrezioni la lunga lista di nomi pare essersi ridotta un bel po’. In cima alla lista, ad oggi, dovrebbero esserci Kilman, Mavropanos e Danso. In un’intervista concessa a Radio Crc, uno dei migliori difensori della storia del calcio, Fabio Cannavaro ha espresso la sua opinione ...

...da parte del mister Ivan Maraia che a Lucca ha fatto bene e al quale auguriamo dial più ... Radiomercato lo dà vicinissimo alla Lucchese esi sbilancia in percentuali tipo 90%. Ma si ......nome più accreditato e con "UTOPIA" realizza il disco che Kanye probabilmente farebbe se... Difficileun'altra star della musica così punk e radicale nello spirito come lei. Ha sempre ......punto è che se già l'anno scorso il belga ha giocato poco (e male) sarà ancor più difficile... Non dico che è solo colpa sua, ma ormai la strada è segnata, con la sua vendita prendere...

"Trovare qualcuno forte come Kim è difficile", il Campione del ... Spazio Napoli

Checco Zalone derubato mentre stava mangiando tranquillamente al ristorante. Una brutta disavventura per il comico pugliese che sta girando l’Italia con il suo spettacolo teatrale, “ Amore + Iva ” e ...