Tridico contro Fratelli d' Italia | ' Aboliscono l' unico strumento contro la povertà e adesso'

Si vogliono sostituire alla magistratura e usare la maggioranza parlamentare per commissioni d'inchiesta nelle quali condannare l'attuale opposizione? Nemmeno nelle repubbliche delle banane, ma l'...

Commentando la fine del reddito di cittadinanza,afferma: "I primi a perdere il sussidio ... L'unico strumentola disuguaglianza e di contrasto alla povertà viene abolito e queste persone ...Ora chiedono anche un'altra Commissione d'inchiestae il Rdc. Una Commissione ad personam per punirlo per aver osato difendere il reddito di cittadinanza e aver criticato la ridicola ...... per fini politici, i controllichi abusava del Reddito di cittadinanza. Le accuse di Fratelli d'Italia a. La risposta delle opposizioni . Il monito del Presidente della Repubblica ...

Fratelli d'Italia chiede una Commissione d'inchiesta su Tridico e ... Open

Anche i nuclei familiari della provincia di Foggia che usufruiscono del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza - più o meno 15mila - sono preoccupati per la sospensione della misura si sos ...Tridico afferma: «I primi a perdere il sussidio sono quelli che lavorano, i cosiddetti “lavoratori poveri”, e questo è un messaggio brutto che diamo a chi si sta impegnando, ma guadagna poco. L’unico ...