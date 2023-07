Una sorta di "jazz fusion" o "jazz" in cui canti tradizionali di Capo Verde e jazz ...Articolo precedente Dal 7 al 9 luglio a Lovadina di Spresiano si sono svolti il Campionato italiano...The acquisition agreement will also optimize the production facilities operated around the... as the founder and Managing Director ofGroup, Martin Hartmann, becomes a minority ...Si chiudono i Mondiali super sprint di Amburgo 2023 e con il format eliminator vengono incoronati i campioni nellaSprint e Mixed Relay Championships Series Hamburg: si tratta in campo maschile di Hayden Wilde (Nzl) e al femminile di Cassandre Beaugrand (Fra). L'azzurra Verena Steinhauser, che ...

Triathlon, World Series Sunderland 2023: la Francia domina anche il mixed team relay, solo 14a l'Italia OA Sport

Dominio totale francese nella tappa di Sunderland (Inghilterra) delle World Triathlon Series 2023. Sia nella prova maschile, sia in quella femminile, infatti, la Francia ha completato due doppiette, c ...C'è grande attesa per la tappa in arrivo delle World Triathlon Championship Series 2023. Il penultimo appuntamento stagionale si svolgerà a Sunderland (Inghilterra) e, oltre ad andare ad anticipare l' ...