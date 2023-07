Trentino | un' orsa insegue due cacciatori | un ferito

(Di domenica 30 luglio 2023) su Tg. La7.it - Stavano facendo un'escursione sul sentiero Mandrel , nelle Alpi Giudicarie, in, quando sono stati inseguiti da un'. È successo, intorno alle di ...

Due giovani sono stati inseguiti da un'sul sentiero Mandrel nelle Giudicarie in. Un ragazzo per fuggire si è arrampicato su un albero e cadendo si è ferito. L'incontro con l'è avvenuto questa mattina verso le ore 6 . L'...Stavano facendo un'escursione sul sentiero Mandrel , nelle Alpi Giudicarie, in, quando sono stati inseguiti da un'. È successo, intorno alle di stamattina, a due giovani cacciatori , che si sono ritrovati improvvisamente davanti il plantigrado con il suo cucciolo ...JJ4, arriva la decisione finale: che fine farà l'in

Un'orsa insegue due cacciatori in Trentino Agenzia ANSA

È di 4 turisti morti, tutti in luoghi e situazioni diverse, il drammatico bilancio dell’ultimo weekend di luglio.Stavano facendo un’escursione sul sentiero Mandrel, nelle Alpi Giudicarie, in Trentino, quando sono stati inseguiti da un’orsa. È successo, intorno alle di stamattina, a due giovani cacciatori, che si ...