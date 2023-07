Tratta esseri umani | Mattarella | Violazione dei diritti | serve risposta decisa

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 30 luglio 2023) Il Capo dello Stato Sergio, in occasione della Giornata Mondiale dell'Onu contro ladi, ha parlato di "odiosa forma di sfruttamento, assimilabile alla schiavitù". Come ha sottolineato il presidente della Repubblica, sidi una realtà che "è tuttora presente nell'attuale vicenda internazionale, tanto da avere sollecitato l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dieci anni or sono, ad istituire un'apposita Giornata Mondiale per contrastarla. La- ha aggiunto- costituisce una gravissimadeie, per sconfiggerla, occorre unae solidale da parte della Comunità internazionale, l'impegno dei Paesi ...