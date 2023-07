Tratta esseri umani | Mattarella “Agire su cause e colpire trafficanti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'odiosa forma di sfruttamento – assimilabile alla schiavitù – rappresentata dalladi, è tuttora presente nell'attuale vicenda internazionale, tanto da avere sollecitato l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dieci anni or sono, ad istituire un'apposita Giornata Mondiale per contrastarla. Lacostituisce una gravissima violazione dei dirittie, per sconfiggerla, occorre una risposta decisa e solidale da parte della Comunità internazionale, l'impegno dei Paesi interessati dal fenomeno, con il coinvolgimento degli organismi multilaterali, sensibilizzando l'opinione pubblica, la società civile”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergioin una nota. “Per tutelare i bambini, le donne e gli uomini che ogni anno cadono nelle ...