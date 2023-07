Traffico Roma del 30-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione e rallentamenti sulla statale 148 Pontina da Castelno a Pratica di Mare direzione via Cristoforo Colombo questi rallentano via Pontina fino a Viale dell’Oceano Atlantico a Trastevere appuntamento tradizionale con la storica processione della Madonna fiumarola fino a questa sera possibili disagi alla circolazione nelle zone circostanti lavori notturni sulla tangenziale questa notte tra le 22 e le 6 La Nuova Circonvallazione interna resterà chiusa per lavori tra l’uscita per la 24-l’aquila-teramo Batteria Nomentana In entrambe le direzioni interventi in programma fino al 4 agosto per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Silvia shown by tutto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ...