Traffico Roma del 30-07-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 30 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla A12Civitavecchia prudenza per un incidente avvenuto alla barriera diOvest possibili rallentamenti nelle due direzioni era di Ostia rallentamenti per un incidente in via Pietro Rosa all’altezza di corso Regina Maria Pia a Trastevere appuntamento tradizionale con la storica processione della Madonna fiumarola fino a questa sera possibili disagi alla circolazione nelle zone circostanti ricordiamo che sino al 3 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea fl6Cassino la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Colleferro e Ciampino limitazioni variazione di percorso e cancellazione interessano gli Intercity anche notturni regionali previsti bus sostitutivi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il ...