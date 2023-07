Traffico Roma del 30-07-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalle redazioni rallentamenti per incidente in via Fosso del Dragoncello all’altezza della via Ostiense a Trastevere appuntamento tradizionale con la storica processione della Madonna a Marola fino a questa sera possibili disagi alla circolazione nelle zone circostanti ricordiamo che siano al 3 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea fl6che la circolazione è sospesa per l’estrazione di Colleferro Ciampino limitazioni variazione di percorso e cancellazioni interesseranno l’Intercity anche notturni e regionali previsti bus sostitutivi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Silvia sciuba è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...