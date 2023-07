Traffico Roma del 30-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla A1-napoli prudenza per un incidente avvenuto tra la diramazionesud e lo svincolo per La 24Teramo direzione nord direttamente per incidente su via della Magliana all’altezza del Fosso della Magliana a Trastevere appuntamento tradizionale con la storica processione della Madonna fiumarola fino a questa sera possibili disagi alla circolazione nelle zone circostanti in tema di lavori nel quartiere Trieste in Piazza Giuseppe Verdi strada chiusa tra via Domenico Cimarosa e via Vincenzo Bellini In quest’ultima lezione fine dei lavori previsti per il 6 agosto per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Silvia su battuto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale ...