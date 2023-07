Traffico Roma del 30-07-2023 ore 14 | 30

(Di domenica 30 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per incidente su via della Magliana all’altezza del Fosso della Magliana un altro incidente in via Guglielmo Marconi a Piazza della Radio Anche qui si rilento a Trastevere appuntamento tradizionale con la storica processione della Madonna fiumarola fino a questa sera possibili disagi alla circolazione nelle zone circostanti lavori notturni in tangenziale questa notte tra le 22 e le 6 La Nuova Circonvallazione resterà chiusa per lavori tra l’uscita per la 24L’Aquila Teramo e Batteria Nomentana In entrambe le direzioni interventi in programma fino al 4 agosto per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Silvia Sub è tutto il prossimo aggiornamento a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...

A fine estate arrivano controvoglia nel nuovo Condominio, tra palazzine rosa e piante fiorite, una piccola oasi nel cuore caotico di. Fuori dal cancello infuriano il, il rumore dei ...Deviazioni alsono in atto in varie strade. In alcune strade oltre ai Vigili del Fuoco ... I rilievi dei danni saranno inseriti nelle relazioni inviate aper le richieste dello Stato di ...... mediante la raccolta di testimonianze, le analisi deltelefonico e dei sistemi di video - ... la procura della repubblica diha richiesto ed ottenuto dal gip del tribunale dil'...

Roma, incidente sul Raccordo anulare: morto un motociclista di 47 anni. Traffico in tilt e disagi per la circo ilmessaggero.it

Pensava di averla fatta franca ma non aveva fatto bene i conti. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Piazza Dante, su delega della procura della Repubblica di Roma, a ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...