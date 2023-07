Traffico Roma del 30-07-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto poco ilsulle strade della città nessuna segnalazione lungo il raccordo anulare attenzione sulla A24L’Aquila Teramo dove si era spenta per incidente tra Vicovaro Mandela e Castel Madama in direzione die per agevolare gli spostamenti oggi i mezzi pesanti restano fermi fino alle ore 22 ad eccezione di quelli autorizzati per legge ilsul litoraleno tra Castel Fusano e Torvaianica tra l’ostiense Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria in alternativa si può utilizzare Ponte Testaccio pure Ponte Marconi modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante E questa sera dalle ore 18:30 in via Mecenate per un evento presso il Teatro Brancaccio verrà chiusa la strada tra via Merulana a via Carlo Botta ...