Traffico Roma del 30-07-2023 ore 09 | 30

(Di domenica 30 luglio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto pocosulle strade della capitale sul grande raccordo anulare e sulle principali consolari fuori raccordoin coda sulla via trattori in pietra e Palidoro direzione Civitavecchia si intensifica illungo la Cristoforo Colombo direzione mare in città in via del Casale di San Basilio la polizia locale segnala un incidente avvenuto in prossimità di via po’ il tema di lavori nel quartiere Trieste in Piazza Giuseppe Verdi strada chiusa tra via Domenico Cimarosa via Vincenzo Bellini In quest’ultima direzione fine dei lavori previsti per il 6 agosto a Torrevecchia divieto di transito per lavori che riguardano l’italgas in via Giuseppe Guicciardi termine dei lavori il 10 di agosto e questa sera dalle ore 18:30 in via Mecenate per un evento presso il Teatro ...