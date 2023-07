Traffico Roma del 30-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto non ci sono sostanziali novità ilsi mantiene nel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale anche se è in grado lamento soprattutto lungo la via del mare e sulla Cristoforo Colombo perché diretto verso le località balneari e per agevolare gli spostamenti oggi i mezzi pesanti restano fermi fino alle ore 22 ad eccezione di quelli autorizzati per legge che interessa il trasporto pubblico per lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria fl6Cassino Napoli fino a 3 settembre rimane sospesa la circolazione tra le stazioni di Colleferro e Ciampino subiscono variazioni di percorso e cancellazioni come anche i notturni e Regionali sono i servizi bus sostitutivi E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un ...