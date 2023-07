Traffico Roma del 30-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno buona domenica e ben trovati dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo lungo la rete viaria della città metropolitana diHa pochi gli spostamenti sul grande raccordo anulare sulle consolari poco ilanche all’interno della città tra l’ostiense Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria in alternativa si può utilizzare Ponte Testaccio pure Ponte Marconi modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante fuori Raccordo Anulare e siamo sulla Pontina incidente con possibili rallentamenti in prossimità di Castelno in direzione di Latina e per agevolare gli spostamenti oggi i mezzi pesanti restano fermi fino alle ore 22 ad eccezione di quelli autorizzati per legge per il momento è tutto ma prima di concludere ricordiamo che per i dettagli di queste di altre ...