Traffico intenso nel primo weekend da bollino rosso 

Leggi su agi

(Di domenica 30 luglio 2023) AGI - L'ultimodi luglio, ildarosso, ha fatto registrate unma senza particolari disagi a parte le code che si sono formate in serata in prossimità dei grandi centri per i rientri dalle vacanze o dalle gite al mare. Nel pomeriggio ci sono stati invece gravi disagi nella circolazione ferroviaria lungo la linea dell'Alta velocità Roma-Firenze che solo in serata ha ripreso a funzionare regolarmente. Autentica odissea per il Frecciarossa Milano-Salerno 9527, rimasto fermo per quattro ore nella campagna umbra fino al trasbordo su un altro convoglio che è poi arrivato a Roma Termini alle 21, con quasi sette ore di ritardo. Ritardo sopra le quattro ore anche per altri due treni Alta Velocità (tra cui un Frecciarossa Torino-Reggio Calabria) e fino a un'ora e mezza per ...