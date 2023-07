Tra gli svantaggi di una casa in un luogo di vacanza c' è anche quello pericolosissimo degli ospiti che inevitabilmente avrete voglia di invitare

Leggi su iodonna

(Di domenica 30 luglio 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). È arrivata con le sue temperature insostenibili l’estate tanto agognata, quella più calda dal… Aggiungete una data a piacere che va bene comunque. Le vacanze sono sempre più complicate, aggravate da caro-aerei, caro-ristoranti, caro-affitti, per non parlare di ombrelloni e postazioni vicino a un bagno salvifico che,se non è il Twiga, fa comunque piangere il nostro portafoglio. Per molti la soluzione migliore o quella obbligata è rimanere asotto le pale del ventilatore a godersi un agognato relax. A meno che non si possieda una seconda: oggetto di desiderio, sogno, aspirazione di ogni italiano quando ancora l’economia girava. Ma ora che non si riesce a conquistare nela prima di, la seconda è diventata un ...