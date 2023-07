Tottenham | il rapper Jay-Z è interessato all’acquisto del club

Commenta per primo Ile produttore Jay - Z, 53 anni, marito di Beyoncé e magnate della musica in America, sarebbe interessato secondo il Daily Express all'acquisto del, valutato attualmente intorno ai 2 ...Tredici anni fa rivelò il suo sogno di investire nell'Arsenal, oggi l'icona del rap statunitense Jay - Z guarda sempre al Nord di Londra ma stavolta in casa. Secondo The Express, ile produttore discografico starebbe preparando un'offerta per l'acquisto degli Spurs, alle prese con una situazione di incertezza, dopo che il suo patron Joe ...Gollini e la maglia della Fiorentina a Marracash: quando il portiere è anche un. È il ... Quando sceglie di andare a fare il vice di Lloris al, nell'estate del 2021, fa capire di ...

Il rapper Jay-Z starebbe preparando un'offerta per acquistare il ... Diretta

La stella del rap sempre più interessato al mondo del calcio, ora vuole acquistare un importante club della Premier League.Rap icon Jay-Z is reportedly interested in a potential takeover bid for Tottenham, depending on what happens with current owner Joe Lewis. This is according to a report from the Daily Express, who ...