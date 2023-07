Tommaso Ragno a Giffoni 2023 | Sono come Shahraz?d | racconto per non morire

(Di domenica 30 luglio 2023) Intervista a, ospite di: l'attore ci parla del suo bisogno di lavorare tanto e dipochi gli attori che,lui, posvantare una decina di titoli in uscita in un anno: tra serie tv, cinema e teatro,nel 2022 è stato quasi onnipresente. Grazie a Nostalgia di Mario Martone e Siccità di Paolo Virzì ha anche partecipato ai due festival di cinema più importanti al mondo, Cannes e Venezia. Se vi state chiedendo chi è, sappiate chealmeno 30 anni che lo vedete in film e serie in cui dà sempre il meglio di sé. Nato a Vieste, ma trasferitosi a Milano per frequentare la Scuola d'Arte Drammatica …

A sfilare è stata una parata di nomi di livello assoluto, tra i più importanti nel panorama teatrale italiano: Giorgina Pi, Maria Paiato, Anna Bonaiuto, Iaia Forte e Tommaso Ragno, Motus, Mario ...Con la grazia di un dio di Alessandro Roja, Italia, 2023, 74', con Tommaso Ragno, Maya Sansa, Sergio Romano. Tornato a Genova dopo venticinque anni per partecipare ai funerali del migliore amico ...

Tommaso Ragno al Giffoni Film Festival: «In quel provino Strehler mi mostrò tutto il suo genio» ilmattino.it

Intervista a Tommaso Ragno, ospite di Giffoni 2023: l'attore ci parla del suo bisogno di lavorare tanto e di come ...Ad animo aperto in sala conferenze, con la calma e la pacatezza di chi ricorda ogni dettaglio di una carriera che viene assaporata attimo per attimo, senza tralasciare nulla, ma con le ...