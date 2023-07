Tiro con l’arco | Italia di bronzo alle Universiadi di Chengdu con il terzetto maschile ed il Mixed Team olimpico

(Di domenica 30 luglio 2023) L’delconsi sblocca nella quarta giornata di garedie conquista due medaglie dinelle prove a squadre di ricurvo, vincendo entrambe le finali disputate oggi sulla linea dicinese. Nello specifico, la selezione tricolore è salita sul terzo gradino del podio con ile con la coppia mista. La prima soddisfazione del giorno è arrivata nelEventdi arcograzie a Matteo Borsani, Matteo Bilisari e Francesco Gregori, che hanno conquistato ilsconfiggendo in rimonta l’India (Akhil Samudrala, Yashdeep Sanjay Bhoge e Sachin Gupta) per 5-3 con i parziali di ...

Mondiali tiro con l'arco 2023: Programma gare, calendario finali e ... Olympics

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40: PALLANUOTO - Italia-Corea 11-2 9.36: PALLANUOTO - Italia-Corea 8-2 rete di Occhione 9.32: PALLANUOTO - Italia-Corea 7-2. reti per gli azzurri di del Bas ...Il fisioterapista di FisioRunning ci consiglia quali esercizi con le braccia dobbiamo fare per migliorare le corsa, correndo più veloce e con la giusta postura.