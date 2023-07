Tiribocchi | «Scamacca pronto per far bene in una grande squadra! All’Inter…»

(Di domenica 30 luglio 2023) Gianlucapotrebbe presto lasciare il West Ham. Simone, nel corso di un intervento radio su Centro Suono Sport, ha parlato dell’attaccante italiano. NUOVA ESPERIENZA – Simoneha parlato così dell’attaccante italiano accostato a Inter e Roma: «Vedo meglioalla Roma di Morata, è un giocatore di personalità e carattere, anche se per lui al West Ham non è stata una stagione facile. Resta il fatto che sarà il prossimo centravanti dell’Italia e alla Roma può tornare utile rispetto Morata che negli ultimi metri è un po’ leggerino. Inter e Roma? Ha le qualità per farein entrambe». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Calciomercato Inter,: 'interessante per i nerazzurri'Si parla anche di, che vedrebbe bene all'Inter, e Morata, per il quale Marotta ha voglia di chiudere:©...Calciomercato Inter,: 'interessante per i nerazzurri'Si parla anche di, che vedrebbe bene all'Inter, e Morata, per il quale Marotta ha voglia di chiudere:©...

Tiribocchi: “Per come gioca la Roma è più utile Scamacca di Morata” ForzaRoma.info

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Agosto è alle porte e per la Roma si avvicinano non solo l’inizio della stagione sportiva ma anche le ultime settimane di calciomercato. Un mese in cui Tiago Pinto, già autore di mosse importanti in e ...