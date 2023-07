Tim Summer Hits 2023 | scaletta e cantanti della sesta puntata Rimini

(Di domenica 30 luglio 2023) , 30 luglio Qual è ladell’evento Timin scena stasera, 30 luglio, a? La rassegna estiva che riunisce buona parte deipiù amatinostra scena musicale andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,20 con la conduzione di Andrea Delogu e Nek (nel backstage invece Gli Autogol). Il sesto appuntamento ha come scenario. Laufficiale non è stata resa nota ma sappiamo quali sono iche si esibiranno. Tra questi: Achille Lauro, Aiello, Arisa, Asteria, Benji e Finley, Chiello, Cmqmartina, Colla Zio, Coma Cose, Elettra Lamborghini, Emma, Ex-Otago, Federico ...

Articolo dedicato aHits sulle pagine del numero del settimanale DiPiùTV uscito nelle edicole martedì, dove Mauro Coruzzi, per la sua rubrica 'I protagonisti della tv visti da Platinette', ha detto la sua sul ...Questa sera, domenica 30 luglio, va in onda il sesto appuntamento conHits, lo show musicale targato Rai 2, in onda in prima serata e condotto ancora una volta da Andrea Delogu e Nek. Anche per quest'ultima puntata in onda da Piazza Fellini a Rimini, saranno ...Andrà in onda stasera, domenica 30 luglio, un'altra puntata delHits , programma musicale che quest'anno ha visto come conduttori una coppia inedita. Ovvero la confermata Andrea Delogu e la new entry Filippo Neviani . I due hanno dimostrato da subito un ...

Un pieno di musica con ''Tim Summer Hits'' Rai Storia

Tim Summer Hits 2023: scaletta e cantanti della sesta puntata da Rimini stasera, 30 luglio, su Rai 2. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Vediamo allora chi sono i cantanti che vedremo esibirsi sul palco di Tim Summer Hits 2023 nella puntata in onda domenica 30 luglio 2023 (gli artisti elencati qui di seguito non sono in ordine di ...