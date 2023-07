(Di domenica 30 luglio 2023) (Adnkronos) – Il CEO di Meta Platforms, Mark, ha fatto sapere ai dipendenti che l’azienda sta lavorando su nuove strategie per la sua appa seguito di una forte diminuzione degli utenti dopo il lancio all’inizio di questo mese. Lo riporta Reuters, notando che sebbene il servizio di social media basato su testo abbia raggiunto 10 milioni di utenti entro sette ore dal debutto per poi arrivare a 100 milioni, più della metà non utilizza il servizio.avrebbe detto al personale che il calo è naturale e la retention dovrebbe migliorare una volta che saranno aggiunte funzionalità come una versione desktop e la possibilità di ricerca. Reuters riferisce che il chief product officer, Chris Cox, ha affermato che un’altra opzione disponibile sarebbe quella di legare più strettamente il nuovo servizio all’offerta di ...

Il CEO ha fatto riferimento a miglioramenti imminenti per Threads durante la chiamata sugli utili del secondo trimestre dell'azienda all'inizio di questa settimana, affermando che più persone di ...

Threads è un flop, ma Zuckerberg non rinuncia Adnkronos

Il CEO di Meta Platforms, Mark Zuckerberg, ha fatto sapere ai dipendenti che l'azienda sta lavorando su nuove strategie per la sua app Threads a seguito di una forte diminuzione degli utenti dopo il…