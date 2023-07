“Tftec” |  ecco il dispositivo che ripristina la sensazione di freddo negli amputati

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 luglio 2023) I ricercatori del Laboratorio di Fisica Applicata Johns Hopkins (APL) hanno sviluppato uno dei dispositivi refrigeranti piu’ piccoli, intensi e veloci al mondo, chiamato “wearable thin-film thermoelectric cooler” (), e si sono associati con neuroscienziati per aiutare glia percepire unadi temperatura con i loro arti fantasma. Questo progresso, uno dei primi del suo genere, offre una nuova capacita’ utile per una varieta’ di applicazioni, tra cui protesi migliorate, tatticita’ per nuove modalita’ nella realta’ aumentata (AR) e terapie termicamente modulate per applicazioni come la gestione del dolore. La tecnologia offre inoltre diverse potenziali applicazioni industriali e di ricerca, come il raffreddamento di elettronica e laser e il recupero di energia nei satelliti. Lo sviluppo della tecnologia ...