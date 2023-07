Terra Amara Anticipazioni Puntata 31 luglio 2023 | Mujgan pronta a…

...ha subito notato una sporcizia indescrivibile a, come se il pavimento non fosse stato pulito da giorni. Poi con altre persone è andata alla macchinetta delle bevande calde e lì l'altra...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 luglio , alle 14.10 , Yilmaz non ha ancora parlato con Mujgan della questione della paternità del piccolo Adnan . Dopo averne discusso con ...torna domani, lunedì 31 luglio 2023 alle 14:10 circa su Canale 5 . Qui troverete le anticipazioni della trama della puntata . La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta e ha ...

Terra Amara, anticipazioni trama 30 luglio, Zuleyha è una furia: caccia Demir e Yilmaz Movieplayer

Cambio programmazione per Terra Amara nel daytime di domenica 6 agosto 2023. Il palinsesto di Canale 5 prevede delle modifiche e a farne le spese sarà la durata complessiva della soap opera turca che ...Nell’episodio di Terra Amara di lunedì 31 luglio 2023, Yilmaz non ha ancora affrontato con Mujgan la questione della paternità del piccolo Adnan. E dopo essersi ...