Terence Hill annuncia un nuovo Western al Spencerhill Festival di Gubbio

In un'atmosfera carica di entusiasmo e affetto,ha entusiasmato il pubblico del famoso Spencerhill Festival di Gubbio con un annuncio speciale. L'iconico attore, amato in tutto il mondo per i suoi indimenticabili ruoli nei film accanto ...annuncia, 'stiamo scrivendo un nuovo western' L'attore a Gubbio sul palco dello Spencerhill festival PERUGIA bud spencer- PERUGIA, 30 LUG - 'Stiamo cercando di scrivere un ...Nella sua Gubbioè salito sul palco indossando di nuovo i vestiti del western, annunciando " Stiamo cercando di scrivere un nuovo film e grazie al vostro desiderio di vedere un western ...

