Tennis | la finale del torneo Umago è Wawrinka-Popyrin

Si fermano in semifinale gli azzurri Arnaldi e Sonego UMAGO (CROAZIA) - Entrambi fuori i due italiani Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Sarà, infatti, tra Aranisias Wawrinka e Alexei Popyrin ladel "Plava Laguna Croatia Open", torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 562.815 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski centar Stella Maris di Umago, in ...L'australiano nellaq seconda semifinale ha eliminato Humbert ATLANTA (USA) - Sarà tra Aleksander Vukic e Taylor Fritz ladell'"Atlanta Open", torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 737.170 dollari in corso sui campi in cemento della città statunitense. L'australiano, numero 82 del ranking, si è ...Entra nella fase clou sui campi del CircoloCicconetti uno dei tornei più importanti della stagione nella programmazione del Club ... Conquistano i quarti diElena Foglietti, la sammarinese ...

Tennis, Umago: Wawrinka e Popyrin in finale, sconfitti Sonego e Arnaldi - Sportmediaset Sport Mediaset

Si fermano in semifinale gli azzurri Arnaldi e Sonego UMAGO (CROAZIA) (ITALPRESS) - Entrambi fuori i due italiani Matteo Arnaldi e Lorenzo ...L'australiano nellaq seconda semifinale ha eliminato Humbert ATLANTA (USA) (ITALPRESS) - Sarà tra Aleksander Vukic e Taylor Fritz la finale ...