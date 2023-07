(Di domenica 30 luglio 2023) Il 2023 potrebbe essere la cosiddetta breakout season di. Lata marchigiana sta finalmente facendo venire fuori tutto il suo talento dopo un paio d’anni davvero difficili a causa di numerosi acciacchi, imponendosi così all’attenzione internazionale. Fra pochi minuti scenderà in campo sulla terra rossa diper giocarsi il titolo svizzero contro la francese Clara Burel. Per l’azzurra è la terza finale della sua stagione, dopo il ko nel 250 di Hobart a gennaio contro Lauren Davis (7-6 6-2) ed ilcontro Sara Errani nel 125 di San Luis Potosì (5-7 6-4 7-5). Dopo i tre successi in carriera nei 125K, orava a caccia di quello che potrebbe essere il primo grandenel circuito maggiore. Ma, in qualunque caso, ...

ha infatti la forza della sincerità con se stessa, la coscienza dei propri limiti e ... "Cocci" ha una gran testa, dentro e fuori del campo da, per cui sa benissimo quel che deve fare ...Cocciaretto se la vedrà contro Clara Burel nella finale del WTA 250 di Losanna 2023 (Svizzera) , torneo di scena sui campi in terra battuta della città elvetica. Entrambe hanno risolto in ...News WtaStraordinaria prova di forza diCocciaretto al torneo WTA 250 di Losanna. Coraggio, disciplina, cuore e grinta: sono queste le qualità che hanno permesso alla tennista italiana di ...

Tennis, Elisabetta Cocciaretto già sicura del best ranking, il successo a Losanna vale la top 30 OA Sport

Con quella che si giocherà oggi a Losanna, e che vedrà di fronte Elisabetta Cocciaretto e la francese Clara Burel, l'Italia può dire di aver raggiunto ben sei finali a livello WTA nel 2023 (escludendo ...La finale del Wta 250 di Losanna tra Cocciaretto e Burel si giocherà alle ore 13.00 e sarà trasmessa in diretta, in chiaro su Supertennis e in streaming gratis su supertennis.tv e per gli abbonati su ...