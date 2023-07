Temptation Island | Filippo Bisciglia spiazza su Maria | “Tra noi non c’è…”

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 30 luglio 2023) La conduttriceDe Filippi e il conduttorehanno raggiunto un livello di successo senza precedenti, facendo parlare di sé e del loro lavoro in modo positivo. Ultimamente,ha rilasciato un’intervista a Nuovo in Famiglia svelando alcuni segreti del suo rapporto conDe Filippi, tra cui la gratitudine nei confronti della De Filippi per il suo lavoro, la stima reciproca e la sua abilità di ascoltare e far parlare gli altri. Ma non è tutto.ha anche sottolineato come lui vorrebbe riuscire ad essere anche solo l’uno per cento di quello che èDe Filippi, apprezzandone soprattutto la genialità nella fase di montaggio. Vuo...