Ted Bundy - Fascino criminale stasera su Rai4 | cast | trama e curiosità del film sul serial killer americano

(Di domenica 30 luglio 2023)sualle 21:20 va in onda Ted, ilche racconta la storia vera del: ecco ile la, domenica 30 luglio, sualle 21:20 va in onda Ted, ilche racconta la storia vera del, autore di almeno trenta omicidi tra il 1974 e il 1978. Si chiude così il ciclo "", dedicato a thriller che affrontano le storie di assassinii, ispirati a fatti reali oppure creati dalla fantasia di ...

- Fascino Criminale/strong> (Biografico, Drammatico) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Joe Berlinger, con Zac Efron, Lily Collins, Haley Joel Osment, Kaya Scodelario, John ...FILM Su Rai 4 dalle 21.21- Fascino criminale.è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a ......3 agosto Caccia al killer " Monster (Film) 6 agosto Fantasy Island (Stagione 2) (Serie TV) La primavera della mia vita (Film) 7 agosto What's Love (Film) 10 agosto Caccia al killer "(...

"Ted Bundy. Fascino criminale" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Stasera su Rai4 alle 21:20 va in onda Ted Bundy - Fascino criminale, il film che racconta la storia vera del serial killer : ecco il cast e la trama.Rose Bundy, nata il 24 ottobre 1981 a Gainesville, in Florida è la figlia del serial killer Ted Bundy e della sua ex moglie, Carole Ann Boone. Rose è stata concepita durante una delle numerose visite ...