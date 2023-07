Ted Bundy – Fascino Criminale | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su screenworld

(Di domenica 30 luglio 2023) Tedè uninterpretato da Zac Efron che racconta ladel celebre serial killer statunitense, un uomo che ha ucciso più di trenta ragazze negli Stati Uniti tra il 1974 e il 1978. Laè stata raccontata nel libro The Phantom Prince: My Life With Tedscritto dalla sua ex-fidanzata Elizabeth Kendall. Ecco tutta ladi Ted. Nato nel 1946 da padre ignoto (una teoria suppone addirittura che la madre rimase incinta dopo essere stata violentata dal padre di lei), Tedcrebbe credendo di essere fratello minore di sua madre. Una bugia, nata per mettere a tacere le malelingue che non vedevano di buon occhio la presenza di un figlio illegittimo) ...