Teatri d’arrembaggio | al Porto di Ostia invasione di arti e colori

(Di domenica 30 luglio 2023)– Dal 3 al 12 agosto con la Compagnia Teatrale Valdrada risate,e divertimento saranno garantiti presso l’anfiteatro deldi, Largo del1 – Via dell’Idroscalo 3, dalle 17.00 fino alle 22.30. Intrattenimento per tutte le età, da laboratori a stand up comedy, teatro, teatro ragazzi, musica, performance e burlesque in un crescendo di divertimento, creatività e spensieratezza, per dieci giorni densi di proposte trasversali capaci di abbracciare un vasto pubblico accontentando generazioni, gusti e culture differenti. Il 3 agosto apriranno le danze quattro eventi consecutivi a pre dalle ore 17.00: il laboratorio di body percussion “Il ritmo e il corpo” di Rita Superbi, a seguire un flash mob della Caracca Tamburi Itineranti, poi uno spettacolo per ragazzi ...