Taylor Swift | fuori “Speak Now”

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 30 luglio 2023) Dopo l’annuncio a sorpresa che ha incendiato il web, arriva oggi finalmente “Now (Taylor’s Version)”, di Taylor. Si tratta della terza re-incisione della sua discografia, dopo “Fearless (Taylor’s Version)” e “Red (Taylor’s Version)”, e contiene al suo interno sei tracce inedite, tra cui “Castles Crumbling” (From The Vault) featuring Hayley Williams, “Electric Touch” (From The Vault) featuring Fall Out Boy e “I Can See You” (From The Vault). L’album è disponibile nei formati CD, triplo vinile e cassetta, oltre che su tutte le piattaforme digitali. Taylorha commentato così sul suo profilo IG: “È qui. È tuo, è mio, è nostro. È un album che ho scritto da sola sui capricci, le fantasie, i dolori, i drammi e le tragedie che ho vissuto da giovane donna tra i 18 e i 20 anni. Ricordo di aver stilato una tracklist dopo ...