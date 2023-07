Anche il governatore della Banca d'Italia Visco e il presidente dell'Associazione bancaria Italianahanno detto che non è la soluzione giusta aumentare id'interesse per sconfiggere un'...Leggi Anche Bce alza idi un quarto di punto, al 4,25%: 'L'inflazione cala, ma è ancora troppo alta' - Riserve bancarie,(Abi): 'Ci saranno conseguenze' A fare eccezione è solo la ...... in questa trasmissione, il rialzo deiBce si trasmette a famiglie e imprese, all'economia" spiega Bufacchi. Il presidente dell'Abi Antonioritiene che questa scelta di azzerare la ...

Tassi, Patuelli (Abi): «La Bce allenti la morsa, l'inflazione sta scendendo» ilmessaggero.it

«La soluzione per combattere l'inflazione non è aumentare il costo del denaro. Se si continua così si rischia di bloccare l'economia». Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ieri a Pal ...«Le preoccupazioni di Confindustria su un rallentamento dell’economia legato alla stretta sui tassi voluta dalla Bce si basano su dati oggettivi e logici. Ma è altrettanto vero ...