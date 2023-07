(Di domenica 30 luglio 2023) L'incidente nei boschi dell'Abetone, 79enne portato in codice rosso a Careggi. L'elisoccorso non è riuscito ad avvicinarsi a causa delle linee elettriche

Taglia piante nel bosco e rimane schiacciato, grave anziano LA NAZIONE

Grave infortunio nella tarda mattinata di oggi ad Abetone Cutigliano dove un uomo di 79 anni è stato colpito da una pianta in un bosco a La Secchia.L’incidente nei boschi dell’Abetone, 79enne portato in codice rosso a Careggi. L’elisoccorso non è riuscito ad avvicinarsi a causa delle linee elettriche ...