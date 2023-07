Questa mattina si è conclusa la terza edizione dell'ITF F. B. M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, con la vittoria del messinese Fausto. Premiati anche Andrea Picchione e Giorgio Ricca per il doppio. Presenti alla premiazione il vice presidente del comitato regionale umbro FITP e il consigliere comunale di ...... specialista della terra battuta come confermano lanel torneo Atp di Marbella 2021 e gli ... Simone Roncalli, Gianmarco Ferrari, Fausto, Federico Arnaboldi e il cugino Andrea Arnaboldi, ...Il 21enne di Santa Margherita Ligure in semifinale dovrà vedersela con Fausto, terzo ... che hanno confermato il loro ruolo di primi favoriti del seeding battendo in unatutta italiana ...

Tabacco in finale Titolo del doppio a Picchione-Ricca Quotidiano Sportivo

C’è tanta Italia nelle semifinali degli “Internazionali di tennis Città di Gubbio”, torneo ITF maschile da 15mila dollari di montepremi che si ...