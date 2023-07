Sydney Sibilia a Giffoni 2023 | La serie sugli 883 è una storia di riscatto e amicizia

Leggi su movieplayer

(Di domenica 30 luglio 2023) Intervista a, che aci dà qualche anticipazione su Hanno ucciso l'uomo ragno - La veradegli 883, lasul duo musicale presto in arrivo su Sky.Siblia sta lavorando allaSky Hanno ucciso l'uomo ragno - La veradegli 883, ma nel frattempo si è preso una bella rivincita con Mixed by Erry: quando il film che racconta la veradei fratelli Frattasio è arrivato in sala a marzonon è riuscito a superare il milione d'incasso. Il periodo storico non è dei più fortunati per il cinema in Italia, soprattutto per quello prodotto nel nostro paese. Detto questo, quando poi, il 31 maggio, è arrivato in streaming su Netflix, il film è rimasto nella ...