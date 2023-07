Suvereto Livorno | scoppia bombola di gas | 3 feriti | due gravi

(Di domenica 30 luglio 2023) commenta A, in provincia di, tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, per l'esplosione di unadi gas in un terreno in località San Giovanni. Ancora da ...

commenta A, in provincia di, tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, per l'esplosione di una bombola di gas in un terreno in località San Giovanni. Ancora da definire la ...30 luglio 2023 - Esplode bombola del gas, tre feriti a: due persone elitrasportate a Cisanello Nel pomeriggio, intorno alle 15.45, un'esplosione ha scosso via dei Forni, in località ...San Vincenzo () 28 luglio 2023 - 14 feriti sull'Aurelia in un maxi tamponamento, due persone ricoverate in ...stradale che chiuso la strada al traffico e le ambulanze della Croce Rossa, ...

