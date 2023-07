Susan Sarandon a Chianalea dopo la visita a Ragusa | un tour tra le radici siciliane e le delizie del mare in Calabria

(Di domenica 30 luglio 2023)di Scilla (Reggio) . L'attrice e produttrice cinematografica statunitense è in Italia ed è tornata aa distanza di 17 anni in occasione della 28° edizione del premioni nel Mondo. Il nonno materno dellaera Giuseppe Criscione .essere stata a, l'attrice (premio Oscar nel 1996 come miglior attrice Dead Man Walking - Condannato...

La cerimonia di consegna dei premi "Ragusani nel mondo", svoltasi sabato sera in piazza Libertà a Ragusa, ha visto la partecipazione della popolare attrice internazionale, le cui origini sono acatesi. Molto pubblico e parterre di autorità per la serata condotta dai giornalisti Caterina Gurrieri e Salvo Falcone.Intervistata da Entertainment Weekly prima dell'avvio dello sciopero, l'attriceha avuto modo di parlare di Victoria Kord, la villain principale di Blue Beetle , l'adattamento cinematografico sul supereroe DC Comics in uscita nelle sale a metà agosto. L'attrice ...era una delle pochissime a Hollywood a non aver ancora partecipato a nessun film di supereroi (anche Harrison Ford è capitolato, per dire), ma la sua occasione è finalmente arrivata. ...

Premio Ragusani nel Mondo, torna Susan Sarandon La Sicilia

Molte celebrità il tempo libero lo dedicano alle loro passioni. Spesso davvero insolite anche «assurde». Alcuni invece fanno cose normalissime come tornei di ping pong ...L'attrice statunitense Susan Sarandon ricevuta dal sindaco di Ragusa nella casa di tutti i ragusani. Sarandon ha origini di Ragusa ...