Supplenze GaE e GPS 2023 | perché algoritmo mi salta? Come funziona procedura e come si assegnano posti successivi

e GPS 2023: riserva posti: perchè alcuni docenti saranno assunti indipendentemente dal punteggio. Come si applica Ricordiamo inoltre che non c'è una generica priorità all'attribuzione ...Chi non presenta la domanda per l'anno scolastico 2023/2024 non potrà riceveredao GPS al 31 agosto o 30 giugno 2024, né partecipare dalle graduatorie di istituto per la stessa ...Qui le info sulla presentazione delle domande nell'ambito della procedura di assegnazione delleImmissioni in ruolo docenti 2023, oggi stop assunzioni dae concorsi. Da domani 27 luglio ...

Supplenze GaE e GPS docenti 2023, l’algoritmo dà priorità alle nomine su posto di sostegno Orizzonte Scuola

Fino al 31 luglio ore 14 gli aspiranti inseriti in GaE e GPS potranno fare richiesta per supplenza finalizzata al ruolo da GPS ...L’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno nell’anno scolastico 2023/24 avverrà, come nei due anni precedenti, tramite procedura informatizzata. Gli aspiranti inseriti nelle GaE e GPS ...