Supplenze docenti 2023 | l’algoritmo ragiona “per punteggio” Un esempio con scelta puntuale della scuola e sintetica distretto VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 30 luglio 2023) Fino al 31 luglio ore 14 gli aspiranti inseriti in GaE e GPS potranno fare richiesta per supplenza finalizzata al ruolo da GPS se in possesso di determinati requisiti e per l'attribuzione delleal 31 agosto o 30 giugno 2024. Alcuni meccanismi però non sono ancora chiari a tutti gli insegnanti. L'articolo“per”. Uncon