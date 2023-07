Superbike | in Repubblica Ceca Bautista vince gara 2 davanti a Petrucci

(Di domenica 30 luglio 2023) Caduto Razgatlioglu che aveva vinto la Superpole ROMA - Alvaro(Aruba.it Racing - Ducati) ha conquistato2 in, valida per il Campionato del Mondo di. Il leader del mondiale ha preceduto sul podio il nostro Danilo(Barno Spark Racing Team). Terzo Jonat

FORMICHINA TOPRAK! Dopo la complicata gara - 1 di ieri per la Superbike a Most, in Repubblica Ceca, Alvaro Bautista riesce a mettere una pezza rimontando dalla 7° alla 3° piazza con un sorpasso all'ultimo giro su Bassani e limitando a soli 5 i punticini persi.

Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) ha vinto la Superpole Race in Repubblica Ceca valida per il Campionato del Mondo di Superbike.

LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Superpole Race e gara-2 in tempo reale OA Sport

Occasione sprecata da Razgatlioglu che cade a sei giri dalla fine e regala la vittoria ad un Bautista in difficoltà. Secondo Petrucci che brucia Rea in volata. Quarto Bassani e quinto Rinaldi.