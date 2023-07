“Sul clima basta discutere | ora si agisca senza più rinviare” Parla il direttore generale di Anbi | Gargano | “Il rischio idrogeologico? I tagli al Pnrr non sorprendono”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 30 luglio 2023) Sta facendola modifica alvoluta dal governo Meloni. Tra i progetti definanziati ce ne sono alcuni che riguardano la gestione del. Massimodell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (), tutto ciò la sorprende? “No, onestamente no. Prendo atto da cittadino e come figura impegnata in materia che c’è una progettualità che non è riuscita ad essere coerente con quelli che sono gli obiettivi dele i suoi tempi. Detto questo voglio essere ottimista perché avendo identificato i problemi e avendone definanziati i progetti ad essi collegati, ora si apre un’opportunità per tutto quel sistema trasversale al ...