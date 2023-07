Stop al reddito di cittadinanza | Gazzi | “Non si può liquidare la gente via sms Gli enti locali hanno avuto anni per potenziare i loro servizi sociali | ma non lo hanno fatto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) “Stiamo parlando di persone, di famiglie, di vite umane e non possono essere liquidate con un sms“. Il presidente dell’ordine degli Assistlancia l’allarme mettendo in guardia dalla “guerra” che quel messaggio “sta scatenando”. Lo aveva giàa poche ore dall’invio dell’sms alle 169mila famiglie con l’annuncio della sospensione dal 31 luglio deldiai cosiddetti occupabili: “Non si fanno riforme sulla pelle delle persone, non saremo noi ad assumerci l’onere di ritardi, omissioni e propaganda”. Una guerra che, per Gianmario, rischia di avere due sole vittime: le persone fragili e gli assist. Mentre le responsabilità verranno rimpallate tra il governo e gli...