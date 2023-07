Stefano Borgia | che fine ha fatto il cantante e l’attacco a Cotugno | “Mi ha rubato una canzone”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 luglio 2023)partecipa nel 1984 al talent Due voci per Sanremo, ideato da Pippo Baudo, e conquista il diritto di partecipare al Festival del 1985 tra le giovani proposte, con il brano Se ti senti veramente un amico, senza peraltro ottenere grande successo. Torna a Sanremo nel 1989 tra gli emergenti con Sei tu, stavolta ottenendo il secondo posto e un discreto successo anche a livello di pubblico. Diventa un paio d’anni dopo ospite fisso di un programma storico di Rai 1, Trent’anni della nostra storia di Paolo Frajese. Conduce nello stesso periodo anche un programma radiofonico e registra diversi album di discreto successo. Negli ultimi anni ha vissuto il mondo della musica soprattutto da “dietro le quinte”, esibendosi di tanto in tanto in eventi anche importanti, come il concerto di piazza Colombo per Sanremo 2011. Nel 2022 ha lavorato ...