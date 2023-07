STATS – Il Boca Juniors vince | ma ha bisogno di Cavani

(Di domenica 30 luglio 2023) Tutto sugli ultimi risultati delin attesa dell’arrivo di Edinson. Tutti i dettagli sugli argentini L’ultima giornata della Liga Professional, decisa da tempo con il trionfo del River Plate, ha visto i campioni uscenti delchiudere con un successo per 2-0 sul campo dell’Independiente, nobile decaduta che attraversa una profonda crisi tecnica e societaria. In casa xeneize, per la verità, i pensieri prevalenti sono due, tutti rivolti al futuro che si chiama Copa Libertadores: mercoledì notte ci sarà il primo atto degli ottavi di finale in Uruguay, sul campo del Nacional; è imminente l’arrivo di Edinson, che si pensa possa esordire nel match di ritorno della settimana successiva. A 36 anni il Matador è chiamato a un ulteriore sforzo per calarsi ...

Retegui è il nuovo re dell'attacco del Genoa, mentre la Fiorentina cerca con insistenza Beltran: dall'Argentina con furore Oggi una pagina de La Gazzetta dello Sport si divide tra due argentini: Mateo ...