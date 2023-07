È poi stato previsto un ulteriore provvedimento per velocizzare l'erogazione dei contributialle scuole paritarie di qualità, molte delle quali sono in costante affanno e rischiano la ......nell'attuazione del Pnrr e dando una risposta ai docenti precari sia delle scuoleche ... tutti i bandi in uscita Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Scuola, piùda ......2% in busta paga, rischia di incoraggiare una ulteriore spinta allein nero e la nascita ... che sottolinea come l'assenza di adeguati sgravi fiscali e/o sussidialle famiglie che si ...

Statali, assunzioni veloci nei Comuni con premi e formazione: la pubblica amministrazione a caccia di giovani ilmessaggero.it

È una piccola rivoluzione. Soprattutto per una Pubblica amministrazione dove l’età media dei dipendenti ha ormai superato i 50 anni e che ha enormi difficoltà ad attirare ...Novità per la scuola con il decreto Pa bis che stanzia 50 milioni di euro per l'organico aggiuntivo a settembre e facilitazioni per i concorsi dei precari: gli emendamenti approvati.