(Di domenica 30 luglio 2023) Elisabettaha vinto la finale del "Ladies Open Lausanne", torneo Wta 250 con un montepremi complessivo pari a 259.303 dollari disputato sui campi in terra rossa di, in Svizzera. La 22enne di Ancona, numero 2 del seeding e 42 del mondo, ha battuto nell’atto conclusivo del torneo la francese Clara Burel, 84 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 4-6 6-4. Per l’italiana...

Nei quarti di finale, sotto per 3 - 1 e 0 - 40 nel set decisivo, ha messo a segno una... dopo aver avuto bisogno di tre parziali al primo turno per domare Elisabetta, ha inserito ...... solamente in 2 hanno conquistato la vittoria, ovvero Jannik Sinner ed Elisabetta. In ... Partiamo innanzitutto dalle note liete, come lavittoria di Jannik Sinner , che per la ...Nei quarti di finale, sotto per 3 - 1 e 0 - 40 nel set decisivo, ha messo a segno una... dopo aver avuto bisogno di tre parziali al primo turno per domare Elisabetta, ha inserito ...

Splendida Cocciaretto a Losanna. Primo titolo Wta per la marchigiana Gazzetta del Sud

Elisabetta Cocciaretto ha bisogno di oltre tre ore e mezzo per sconfiggere Ana Bondar. In finale per lei la vincente del derby francese Parry-Burel ...A Losanna brilla ancora una famtastica Elisabetta Cocciaretto, che approda nella finale del 250 svizzero dopo l’ennesima rimonta. Brilla nel gioco, nel suo approccio in campo, determinato ed energico, ...